شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشوق متابعيه لعمل جديد مع طارق العريان قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم محمد رمضان جمهوره لمفاجأة كبرى خلال عمل جديد لم يفصح عنه، حينما أعلن عن اجتماعه فى عمل واحد بصحبة المخرج طارق العريان، وذلك عبر فيديو ظهر فيه بصحبة الأخير ونجله عمر، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وقال فيه: "آل عريان، ثقة في الله نجاح، قريباً"، وما إن ظهروا معا حتى تشوق جمهوره إلى ما يجمعهما خلال الفترة القريبة، خاصة أن رمضان وطارق العريان لم يسبق لهما الاجتماع بعمل فنى معا.



محمد رمضان مع طارق العريان ونجله عمر

ويأتى هذا الظهور فى الوقت الذى يستعد خلاله النجم محمد رمضان لمسلسله الجديد "موسى" والذي ينافس به فى موسم رمضان المقبل، والذي يصفه بأنه ملحمة منتظرة، وظهر في كل الصور مرتديًا الجلباب الصعيدي، فهو يؤدي دور شاب صعيدي، وكان آخر الصور ما نشرها مخرج العمل محمد سلامة خلال تواجدهم فى لوكيشن التصوير بمنطقة جبل الدهشنة فى محافظة سوهاج.

واعتاد محمد رمضان، قبل عرض أى عمل فنى، نشر صور من كواليس التصوير، وتشويق جماهيره ومتابعيه، ومنذ بداية تصوير مسلسل "موسى" وهو حريص علي ذلك مع جمهوره، حيث نشر مجموعة صور خلال استعراض مهارته مع الحصان، وصور أخرى تجمعه بمخرج العمل ومؤلفه وخلال استعداده لأداء أحد المشاهد.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

وقدم محمد رمضان مسلسل "البرنس" فى رمضان الماضى، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.