شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يعانى من مشاكل أخواته البنات فى مسلسله الجديد "أجازة مفتوحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى النجم شريف منير من مشاكل وخلافات اخوته البنات خلال أحداث مسلسله الجديد "اجازة مفتوحة" وأخواته هن ملك قورة ودنيا ماهر بينما تجسد دور والدته سميحة أيوب، وزوجته الفنانة لقاء الخميسي، ومن المقرر عرضه بعد شهر رمضان المقبل، وينطلق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من معاينة أماكن التصوير.

وتعتمد قصة مسلسل "أجازة مفتوحة، على العائلة بشكل كبير من خلال 3 عائلات تدور حولهم الأحداث.

مسلسل "اجازة مفتوحة"، ينتمى لنوعية الاعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، وبطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي، ومن المقرر عرضه بعد رمضان المقبل.

يذكر أن آخر أعمال شريف منير في الدرما كان مسلسل "ونحب تانى ليه"، فى رمضان الماضي، وشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وحقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه.