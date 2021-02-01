خاص| أشرف زكي يكشف تفاصيل حالة كريم محمود عبد العزيز بعد دخوله المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل الحالة الصحية للفنان كريم محمود عبد العزيز بعد نقله لأحد المستشفيات.

وقال زكي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "كريم محمود عبد العزيز الحمد لله بقى زي الفل، هو خلاص خرج من المستشفى وروّح البيت".

أضاف نقيب المهن التمثيلية: "كريم كان عنده شوية إجهاد بس مش أكتر، والحمد لله خلاص بقى زي الفل وأصبح في المنزل".

وكان المنتج محمد محمود عبد العزيز، كشف عن مرور شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز بأزمة صحية ودخوله على إثرها أحد المستشفيات.

ونشر نجل الراحل محمود عبد العزيز، صورة لشقيقه وهو مستلقي على السرير من داخل أحد المستشفيات، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، ومدون عليها عبارة "الحمد لله على كل حال".

ومن جانب آخر، ينتظر الفنان كريم محمود عبد العزيز طرح فيلمه "موسى" في دور العرض السينمائي قريبًا، والذي يشاركه بطولته النجوم: إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي، من إنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.