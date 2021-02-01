شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى: كنت خايف أقول لـ سيد رجب إنك هتلبس "طرحة" فى "وقفة رجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج أحمد الجندى، أن تحضيره لفيلم "وقفة رجالة" أخد سنة والتصوير تم في 6 شهور، قائلا خلال لقائه فى الجزء الثانى من حلقته فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة المذاع على قناة ON، الناس خايفة من دخول السينما بسبب كورونا بس الفيلم شجعهم بسبب تجميعة الفنانين وده أثر فيهم، وكنت خايف من سيد رجب جدا ومش عارف أقوله أن في طرحه هتتلبس في التصوير فوقفت وقولت بصوت عالى للمساعدين فين الطرحة اللى هيلبسها أستاذ سيد وكان من أجمل المشاهد".

فيلم "وقفة رجالة"، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.