شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى: أنا موسوس ومعظم أفلامى اعتذرت عنها فى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم ماجد الكدوانى، أن أى عمل يتعرض عليه يرفضه فى الأول وبعد ذلك يوافق على العمل.

وقال الكدوانى، خلال لقائه فى الجزء الثانى من حلقته فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة المذاع على قناة ON :" لازم أعتذر الأول أنا موسوس وأى حاجه متعجبنش وأخاف منها أعتذر ومعظم أفلامى اعتذرت عنها، لان برج القوس معاه شهادة معمله أطفال وكان الجناينى زكى وقدر يقنعنى بالدور حبيته جدا وكوميديا الموقف من أغلى الكوميديا"، ثم قدم المطرب أبو أغنية مسافر وشاركه فى الغناء ماجد الكدوانى.

ثم قال النجم سيد رجب:" قريت السيناريو وحبيته جدا وتركيبه جديدة وكوميديا لطيفة مفهاش أى نوع من الابتذال وبنكلم على الأمل والحب والصداقة ميكس حلو جدا وانبسطت من الشخصيات والموضوع".

فيلم "وقفة رجالة"، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.

وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.