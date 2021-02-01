شكرا لقرائتكم خبر عن نادية العراقية عن شائعة وفاتها: كفاية الوسط الفنى دفنا بالحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الفنانة نادية العراقية شائعة وفاتها التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بسخرية، قائلة فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": موتونى وكفنونى ودفنونى وأنا نايمة على السرير".

وأضافت: كنت نائمة ووصلتنى الكثير من المكالمات، ولكننى لم أرد على أحد رغبة منى فى إكمال نومى، على أن أعاود الاتصال بهم بعدما أستيقظ.

وتابعت: عرفت الشائعة من خلال مى ابنته، عندما حاول دكتور أشرف ذكى الوصول إليها من خلال زملائها، حيث إنها تدرس بالمعهد العالى للفنون المسرحية، فوجدت الكثير من أصدقائها حاولوا التواصل معها وقامت هى بطمأنتهم ونفت الخبر وقالت لهم: "ماما نايمة جوه وصحتها كويسة".

وأضافت الفنانة نادية العراقية، طالما أن الشائعات بعيدة عن السمعة والعرض لم أغضب منها، ولكن رسالتى لرواد السوشيال الميديا الذين إعتادوا على ترويج الشائعات "كفاية الوسط الفنى دفنا بالحياه مش هيبقى هو وأنتو علينا".