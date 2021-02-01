شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح أحدث ألبوماته الغنائية "يا انا يا لاء" فى المتاجر ..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهضبة عمرو دياب من خلال حسابه على موقع انستجرام طرح أحدث ألبوماته الغنائية في المتاجر، وذلك بعد فترة من طرحه عبر المنصات الإلكترونية، حيث حققت أغانى الألبوم نجاحاً كبيراً وتفاعلاً من جانب جمهوره بصورة كبيرة مثلما ظهر في تصدر اسم الهضبة وأغانى الألبوم التريندات أكثر من مرة، وكتب الهضبة عبر حسابه على موقع انستجرام : "احصل الآن على النسخة الاصلية من البوم عمرو دياب الجديد يا أنا يا لاء".



عمرو دياب

فى سياق منفصل، نعى الفنان عمرو دياب، خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، الذى رحل عن عالمنا، أول أمس الجمعة، إثر تدهور حالته بعد الإصابة بفيروس كورونا، وكتب عمرو دياب في تدوينة عبر حسابه على موقع "تويتر": "خالص عزائي لوفاة الصديق العزيز محمد الصغير رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".

وكان الهضبة عمرو دياب شارك جمهوره ومعجبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو يكشف كواليس حفلته الأخيرة التى أحياها في الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات مهرجان التسوق، حيث وثق الفيديو مدى تفاعل الجمهور معه خلال الحفل، إلى جانب ظهور ابنته كنزي وابنه عبدالله معه على خشبة المسرح، وقد علق حساب الهضبة على الفيديو قائلا: "ملخص حفل دبي 2021.. خلاصة حفل عمرو دياب على استاد دبي الدولي".

واحتفى الهضبة عمرو دياب، بردود الفعل بشأن ظهور ولديه كنزى وعبد الله برفقته على خشبة المسرح في حفلته الأخيرة بدبى، عقب انتشار الفيديو على السوشيال ميديا، حيث شارك الهضبة جمهوره "فيديو" جديد يجمع بين زمنين مختلفين فى أعمار مختلفة، وقد ظهر كل من: كنزى وعبد الله في سن صغيرة، كما ضم الفيديو ظهورهما في الحفل الأخير، معلقا: "أعمار مختلفة ونفس الحب كنزى وعبد الله".

وكان الهضبة عمرو دياب، قد أحيا الجمعة، حفلا غنائيا فى دبى، ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فعالياته مؤخرا فى دولة الإمارات العربية المتحدة ونشرت الصفحة الرسمية لعمرو دياب، على موقع "فيس بوك"، 18 صورة تلخص الحفل، الذى أحياه الهضبة، فى استاد دبى الدولى، بحضور الشاعر الغنائى تامر حسين والملحن عزيز الشافعى.