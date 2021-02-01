نيكول كيدمان لـ cbc: الجمهور يحب مشاهدة المسلسلات لأنها تنسيهم واقعهم

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة العالمية نيكول كيدمان ضيفة ببرنامج "its show time" عن طريق اللايف ببرنامج "زووم" مع المذيعة دينا حويدق، على قناة CBC، وقالت النجمة، إن الجمهور يحب مشاهدة المسلسلات؛ لأنها تنسيهم واقعهم، مؤكدة أنه لم يكن هناك سبيل للانتهاء من تصوير مسلسل The Undoing إلا باستكمال المسلسل رغم انتشار فيروس كورونا، موضحه أنها كانت تجربة رائعة.

ومن آخر أعمال نيكول كيدمان كان مسلسل The Undoing، جسدت فيه كيدمان المرأة التي تتمتع بشخصية تمتلك عزيمة وإصرار وألم، لتسير على نفس خطى مسلسلها Big Little Lies، الذي لعبت فيه دور امرأة على حافة الانهيار مع زوجها الذي غدر بها في علاقتهما.

المسلسل الجديد The Undoing من بطولة الممثلة العالمية نيكول كيدمان، والممثل العالمى هيو جرانت، جنبا إلى جنب مع ايدان الكسندر، إسماعيل كروز كوردوفا، ماتيلدا دي أنجيليس، مايكل ديفين، نوما دومزويني، نوح جوبي، ليلي رابي، إدجار راميريز، دونالد ساذرلاند، فالا تشن.

وتدور أحداث المسلسل الدرامى حول جريس ساشز "نيكول كيدمان"، التى تعيش الحياة بمفردها كما أرادتها لنفسها، وهى طبيبة ناجحة، لديها زوج مخلص وابن صغير يذهب إلى مدرسة خاصة فى مدينة نيويورك، ولكن بين ليلة وضحاها تفتح فجوة فى حياتها، مع موت عنيف، وزوج مفقود، وغيرها من الأحداث الرهيبة ومن هنا تبدأ جريس رحلتها.