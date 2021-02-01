شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش فى أحدث ظهور له مع غادة عادل: أحلى مفاجأة مع حبيبة قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان حسن شاكوش، بمقابلته مع النجمة غادة عادل مؤخرًا، حيث نشر صورة من لقاء جمع بينهما معًا عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعبر عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء حين كتب: "كانت أحلى مفاجأة، ومبسوط جدًا أني شوفتك، حبيبة قلبى الأستاذة غادة عادل".



حسن شاكوش وغادة عادل

من ناحية أخرى احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش بتسجيل قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" لقب الأكثر استماعا للعام الماضى 2020، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" فى وقت سابق: "الحمدلله القناة الأكثر استماعا فى الشرق الأوسط 2020..مليارو800 مليون مشاهده.. الحمدلله شكرا لكل جمهورىى وحبايبى الى واقفين فى ضهرى وسبب نجاحى ربنا يخليكوا ليا ودايما فى ضهرى".

وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش قد شارك متابعيه وجمهوره بصورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، ظهر من خلالها وهو فى نيولوك جديد بالشعر والشنب الأبيض، ليخطف أنظار متابعيه خلال وقت قصير من طرح الصورة وكتب قائلاً، "هوبا رجعنا ليكوا".

على جانب آخر، شن مطرب المهرجانات حمو بيكا هجوما حادا على زملائه حسن شاكوش وعمر كمال خلال أيام قليلة، بسبب الخلاف على أرباح الأغانى المشتركة بينهم، حيث وصفهما بالصحاب المزيفة ونشر فيديوهات يكشف بها عن خلافاته معهما عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى.

فى حين تستعد الفنانة غادة عادل لفيلمها القادم "أهل الكهف"، حيث نشرت أكثر من صورة من كواليس الفيلم التى روجت له مؤخراً، حيث يشهد تواجد مجموعة كبيرة من النجوم مثل خالد النبوى، محمد ممدوح.