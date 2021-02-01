شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يتعرض لوعكة صحية ونقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان كريم محمود عبد العزيز لأزمة صحية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج المناسب، ونشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، صورة لشقيقه كريم وهو فى المستشفى، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "الحمد لله على كل حال".





يذكر أن النجم كريم محمود عبد العزيز قال فى أحد البرامج: "الدور اللى عملته في مسلسل الاختيار حاجة مشرفة ليا وحبيت أوى المشهد ده؛ لأنه بيوثق حادثة بشعة، ولما الواحد بيعمل حاجة ليها علاقة بالبلد ووطنية بتكون حاجة حلوة ومشرفة للشخص نفسه".

وعن تجسيد السيرة الذاتية لوالده الفنان محمود عبد العزيز قال: "لازم عشان يتعمل سيرة ذاتية هتبقى مبنية على الحياة الشخصية واتربى فين وإزاى وعانى من إيه وفيها تفاصيل شخصية كتيرة، وأنا عن نفسى مبقتنعش بالمسلسلات دى، لأنها بتكون داخلة في حرمة الشخصية اللى بتقدمها وتفضح الناس، وبيكون الشخص عاش وراح لربنا وخلصت الحكاية".

وأضاف كريم، خلال لقائه في برنامج "its show time"، تقديم الإعلاميتين مها الصغير ودينا حويدق على قناة CbC: "أنا ومحمد إمام فعلا أصدقاء جدا، ولو اتعرض علينا حاجة كويسة نظهر فيها زى مسلسل هوجان أكيد هنعملها ومفيش مشكلة نشتغل مع أي حد عادى".