شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سر مكالمة الزعيم عادل إمام التى غيرت مسار ماجد الكدوانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسائل ربانية أم اجتهاد أم الاثنين معا؟ لحظات فارقة عاشها الفنان ماجد الكدوانى ولم ينسها، كشف عنها فى برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة، أولها اتصال هاتفى من "رقم غريب" تلقاه فى لحظة اكتئاب شديد، بعد طرح فيلم "جاى فى السريع" عام 2005 الذى لم يحظ بنجاح جماهيرى.

فقد فوجئ الكدوانى باتصال من الزعيم عادل إمام ينصحه بالاستمرار فى التمثيل، وترك أمور الإيرادات للسوق، وحينها اعتبر "الكدوانى" هذا الاتصال رسالة من الله بعثها إليه عن طريق الزعيم.

نصيحة أخرى لم ينسها "الكدوانى" تلقاها من أحد أساتذته فى معهد الفنون المسرحية، فبعدما أنهى دراسته قال له "وماذا بعد؟"، ونصحه بأن ينسى العمل بمجرد انتهائه، ويفكر فى العمل المقبل، ليدرك بعدها قيمة هذه النصيحة فى حياته.