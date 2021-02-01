نيكول كيدمان لـ دينا حويدق: التصويت فى الانتخابات بأستراليا أمر إلزامى

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة العالمية نيكول كيدمان ضيفة ببرنامج "its show time" عن طريق اللايف ببرنامج "زووم" مع المذيعة دينا حويدق، على قناة CBC، وقالت نيكول كيدمان، إنه في أستراليا التصويت في الانتخابات أمر إلزامي، مؤكدة أنه يجب على كل شخص أن يستغل حقه في الإدلاء بصوته في الانتخابات، موضحة أنه أمر جميل أن يستطيع الإنسان التعبير عن رأيه.

من آخر أعمال نيكول كيدمان كان مسلسل The Undoing، جسدت فيه كيدمان المرأة التي تتمتع بشخصية تمتلك عزيمة وإصرار وألم، لتسير على نفس خطى مسلسلها Big Little Lies، الذي لعبت فيه دور امرأة على حافة الانهيار مع زواجها الذي غدر بها في علاقتهما.

المسلسل الجديد The Undoing من بطولة الممثلة العالمية نيكول كيدمان، والممثل العالمى هيو جرانت، جنبا إلى جنب مع ايدان الكسندر، إسماعيل كروز كوردوفا، ماتيلدا دي أنجيليس، مايكل ديفين، نوما دومزويني، نوح جوبي، ليلي رابي، إدجار راميريز، دونالد ساذرلاند، فالا تشن.

وتدور أحداث المسلسل الدرامى حول جريس ساشز "نيكول كيدمان"، التى تعيش الحياة بمفردها كما أرادتها لنفسها، وهى طبيبة ناجحة، لديها زوج مخلص وابن صغير يذهب إلى مدرسة خاصة فى مدينة نيويورك، ولكن بين ليلة وضحاها تفتح فجوة فى حياتها، مع موت عنيف، وزوج مفقود، وغيرها من الأحداث الرهيبة ومن هنا تبدأ جريس رحلتها.