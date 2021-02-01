شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجي تجسد شخصية ألمظ فى مسرحية "ألمظ وعبده الحامولى" على البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة مروة ناجي شخصية المطربة ألمظ في مسرحية "ألمظ وعبده الحامولى" ينتجها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج الدكتور عادل عبده في شكل صورة غنائية استعراضية من تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم وإعداد وإخراج مازن الغرباوي .

قدمت من قبل الفنانة وردة شخصية "ألمظ" في فيلم "ألمظ وعبده الحامولي" للمخرج حلمي رفلة، كما قدمت الفنانة شيرين وجدي نفس الشخصية من خلال مسلسل "بوابة الحلواني" في كل أجزائه وهو من إخراج إبراهيم الصحن .

يذكر أن الفنانة ألمظ اسمها الحقيقي "سكينة" وهي من مواليد الإسكندرية عام 1860 م أحبت الغناء بشدة وإجادته حتى أن وصلت لمرحلة الاحتراف وانضمت إلى تخت المطربة ساكنة، وكان ظهور المطربة ألمظ في عصر الخديوي عباس الأول ولكن تركت تخت المطربة ساكنة بسبب الخلاف بين جميع مطربي الفرقة ونافست بعد ذلك المطرب الكبير عبده الحامولي وبدأت قصتها الشهيرة معه .

يقال إن الفنانة المصرية الشهيرة ألمظ سميت بهذا الاسم كناية عن جمال صوتها الذي يشبه الألماظ في رونقه ونقائه .

أما أهم أعمال ألمظ فهي: أغنية وكبش ملبس وأداني ولوز مقشر وعطاني – أغنية لازم أهشة دا العصفور وأنكش له عشة دا العصفور – أغنية لا صبر على أحكام الله لما يبان لي معاك شاهد – أغنية وابن الأكابر والعصفور على العشق صابر دا العصفور – أغنية يا سيدي أنا أحبك على وربنا عالم وشاهد – أغنية طار وعلا وعلا وطار ونزل على بيت العطار.