شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المنتجة الشابة أية رؤوف.. ونجوم الفن ينعونها: أحن وأجدع وأطيب قلب في الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة ريم مصطفى عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،وفاة المنتجة الشابة أية رؤوف، قائلة: "إنا لله وإن إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله أحن وأجدع وأطيب قلب في الدنيا بنتي وأختي وصاحبتي وعشرة عمري ورفيقة حياتي أية رؤوف عبد الخالق برجاء الدعاء لها.





كما نشر الفنان والمؤلف إسلام حافظ، على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"، يا حبيبتي لسه كنا بنتكلم وكان عندك خطط وإحلام، الله يرحمك يا أية، إحنا بنأذي بعض عشان شوية هبل وناسيين أنه عادي جدًا ممكن ندخل ننام منصحاش، البقاء لله وحده، آيه رؤوف ماتت.





كما نعاها المخرج أحمد خالد أمين، على "فيس بوك": البقاء لله توفيت الي رحمة الله زميلتنا ايه رؤوف عبد الخالق، ادعوا لها بالرحمة، خبر صادم ربنا يصبر أهلك، أنا مش مستوعب الخبر لا حول ولا قوه الا بالله.





كما نشرت الفنانة نانسى صلاح على "فيس بوك": "إنا لله وإنا اليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك يا حبيبتى أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة، قلبى وجعنى ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويثبتك عند السؤال".



