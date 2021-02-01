شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "ليا" في أجواء مبهجة: أنتِ فرحة البيت.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "ليا"، بصحبة زوجها فادي الهاشم وبناتها في أجواء عائلية، موجهة رسالة إلى ابنتها قائلة: "أنتِ فرحة البيت.. عيد ميلاد سعيد للنجمة الصغيرة الساطعة في عائلتنا.. (ليا) تكمل العامين".

وأظهرت الصور التي نشرتها نانسي عجرم جانبًا من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها ليا في أجواء مبهجة، وسط البلالين وألعاب الأطفال وبرفقة بناتها الثلاثة وزوجها فادي الهاشم، لاقت الصور تفاعلاً كبيرًا بين معجبيها على منصات السوشيال ميديا.



نانسي عجرم عبر انستجرام

ووضعت الفنانة نانسى عجرم، مولدتها الثالثة ليا في الأول من فبراير من العام 2019، وتعتبر هذه الطفلة الأصغر بعد إيلا وميلا، وبين الحين والآخر تنشر الفنانة نانسي عجرم بعض الصور مع أطفالها على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.



الفنانة نانسي عجرم بصحبة بناتها

وفي وقت سابق، كشفت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، عن صورة ابنتها "ليا" عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتخطف الأنظار إليها بشكل كبير، للتشابه الكبير بينهما في الشكل، حيث ظهرا وهما يلتقطان السيلفي داخل منزلهما أثناء قضائهما لفترة العزل الصحي تنفيذًا للإجراءات الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



ليا ابنة الفنانة نانسي عجرم



نانسي عجرم بصحبة زوجها وبناتها