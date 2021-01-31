أوزي يدفع 24 مليون دولار لوضع ماسة في جبهته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لجأ مغني الراب الأمريكي ليل أوزي فيرت إلى إظهار ثرائه بطريقة غريبة للغاية، إذ اشترى ماسة وردية وقام بوضعها في منتصف رأسه.

ليل أوزي الذي يشتهر بأغاني مثل: Free Uzi وFor Real، أعلن خبر إنفاقه ثروته للحصول على ماسة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر.

وفقًا لموقع "يوينلاد" الأمريكي، ذكر المغني أنه داوم على إدخار أمواله منذ عام 2017 للحصول على الماسة، وأنها كلفته ثروة تقدر بـ 24 مليون دولار.

وأثار هذا الخبر حالة من الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي، إذ تساءل جمهور المغني كيف استطاع الأخير تحمل تكلفة عملية باهظة مثل هذه.





وجاء رد المغني أنه لا يستطيع تحمل تكلفة العملية حتى لو باع كل سياراته ومنزله، ولكنه داوم على الادخار أكثر من 3 أعوام، وأنه لا ينوي تكرار هذه التجربة مجددًا، كي لا يبدو مظهره سخيفًا.

وحتى الآن لم يؤكد المغني خبر زرع الماسة في رأسه، ولكنه نشر صورة في 30 يناير/كانون الثاني وهو يضع الماسة على رأسه، وأرفقها بتعليق: "حان الوقت".

ويبلغ وزن الماسة 11 قيراطا، وبالتالي ستبدو مرئية واضحة على رأسه، أشبه بشخصية "فيجن" من عالم مارفل السينمائي.