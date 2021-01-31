كريم محمود عبد العزيز يمر بأزمة صحية وينقل إلى المستشفى (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف المنتج محمد محمود عبد العزيز، عن مرور شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز بأزمة صحية ودخوله على إثرها أحد المستشفيات.

ونشر نجل الراحل محمود عبد العزيز، صورة لشقيقه وهو مستلقي على السرير من داخل أحد المستشفيات، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، ومدون عليها عبارة "الحمد لله على كل حال".

ومن جانب آخر، ينتظر الفنان كريم محمود عبد العزيز طرح فيلمه "موسى" في دور العرض السينمائي قريبًا، والذي يشاركه بطولته النجوم: إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي، من إنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.

