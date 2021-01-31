"كانت أقرب حد ليّا".. ريمون مقار ينعي المنتجة الشابة آية رؤوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى المنتج ريمون مقار، المنتجة الشابة آية رؤوف، والتي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، وأقيمت صلاة الجنازة عليها بعد صلاة العشاء من مسجد السيدة نفيسة.

ونشر مقار، صورة له مع آية رؤوف عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "البقاء لله في المرحومة آية رؤوف، آية اشتغلت معايا كذا سنة مشفتش منها غير كل جدعنة واحترام وكانت أقرب حد ليّا".

أضاف: "بجد الخبر أنا مش مصدقه لحد دلوقتي، الله يرحمك ويغفرلك يا آية، مع السلامة يا جدعة".

وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي المنتجة الشابة آية رؤوف عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، الفنان محمود متولي، الفنان كريم سرور، الفنانة نانسي صلاح، والفنانة منى فاروق وغيرهم.