صدمة في الوسط الفني بسبب رحيل المنتجة الشابة آية رؤوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رحلت عن عالمنا، اليوم الأحد، المنتجة الشابة آية رؤوف، ونعاها الكثير من الفنانين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز عبر "ستوري إنستجرام": "أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللعزيزة آية رؤوف ولكل من رحلوا عنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، من أكتر الشخصيات المحترمة الجدعة اللي قابلتها في حياتي، أنا بجد في صدمة ومش عارف أقول إيه ولا مستوعب، الله يرحمك يا آية ويغفر لك".

ونشر الفنان محمود متولي صورة لآية رؤوف عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وعلّق: "للآسف الخبر صح.. مع السلامة يا آية مع السلامة يا حبيبتي.. الإنسانة اللي مكنتش بعمل أي حاجة إلا لما أقولها إيه رأيك راحت.. لسه مكلماني أول امبارح وقالتلى يلا نتقابل ملحقناش يا آية.. أنا فعلا مش مستوعب.. البقاء لله".

أيضا الفنان كريم سرور كتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لا إله إلا الله.. لا إله إلا الا الله.. خبر صادم وموجع وحزين أوي.. الله يرحمك يا آية يا جدعة يا دؤوبة يا مخلصة يا شاطرة.. الله يرحمك يا حبيبتي ويغفر لك ويجعل مثواكي الجنة ونعيمها.. لا إله إلا الله.. ربنا يرحمك ربنا يرحمك ويسعدك ويهنيكي.. لينا لقاء يا صديقتي".

فيما كتبت الفنانة نانسي صلاح عبر "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يرحمك يا حبيبتي.. أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة لآية رؤوف.. قلبي وجعني.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويثبتك عند السؤال".

ونشرت الفنانة منى فاروق صورة مع آية رؤوف عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كده هتمشي وتسبيني لوحدي في الحياة دي.. إنتي وعدتيني مش هتسبيني وسبتيني وكنت بقولك أنا هموت قريب وهتزعلي عليا أديني أنا اللي زعلت.. كسرتيني يا آية.. وجعتي قلبي ورحتي وراحت فرحتي يا حبيبتي.. عمري ما حبيت بنت قدك وكنت ونعمة الأخت والأم وحافظة سري يا وجع قلبي.. مصدومة ومش مستوعبة إني مش هشوفك تاني".

أضافت منى فاروق: "بحبك وهفضل أحبك لحد ما أجيلك يا أصيلة يا أجدع صاحبة ليا مش هتتعوضي أبدا.. مع السلامة يا حبيبتي ربنا يرحمك وهتدخلي الجنة عشان ربنا بيحبك وتستاهلي الجنة وروحتي لأختك، أنا عارفة أن كان نفسك تروحلها بس مكنتش عاوزاكي تسبيني بس يا رب اللقاء القريب، استنيني هجيلك قريب، يارب يرحمك يا آية ويجعل مثواكي الجنة، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء آية روؤف في ذمة الله يارب صبرني وصبر أهلها يارب".

وتقام صلاة الجنازة على آية رؤوف في تمام الثامنة والنصف مساءً من مسجد السيدة نفيسة.