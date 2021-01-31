"كريزة ضحك في مشهد الصاعقة".. مجدي الهواري يستعيد ذكرياته مع فيلم "عبود على الحدود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف المخرج والمنتج مجدي الهواري، تفاصيل جديدة عن أول أفلامه "عبود على الحدود" والذي طُرح بدور العرض السينمائي عام 1999.

ونشر الهواري بوستر الفيلم عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "عندي والحمد لله إلى الآن 27 طفل بين الإنتاج والإخراج.. عبود على الحدود هو الطفل المدلل والأقرب إلى القلب لأنه الفيلم الأول".

أضاف: "من المواقف اللذيذة واللي فيها كمان كريزة ضحك، أفتكر يوم التصوير في مدرسة الصاعقة وأثناء مشهد مركز التدريب، كان المفروض شريف عرفة يشوف تدريبات الصاعقة على طول وأن الباص ده مجرد يوصلنا للساحة علشان نبدأ التصوير بعد ما علاء ولي الدين رحمة الله عليه قال أعلى إفيه لما شاف رجال الصاعقة وهما بيتدربوا.. طبعا كلنا ضحكنا وقررنا ناخد المشهد من أول لحظة الوصول وليس من بداية التدريبات".

تابع: "مين فاكر الإفيه ده؟ اللي كان لازم أحمد حلمي وكريم عبد العزيز يمسكوا نفسهم لأن المشهد ده مينفعش يتعاد لأننا لازم نعيد كل تدريبات الصاعقة وده شيء مستحيل.. وكنا بدل منقول ستاند باي كنا بنقول وقف ضحك.. إيه اللي قاله عبود في المشهد ده أول ما شاف تدريبات مدرسة الصاعقة؟! كمان هقولكم على سبب بعض الإفيهات الفيلم وإزاي جات.. والموقف اللي حافظ يكتبلي".

"عبود على الحدود" بطولة النجوم: علاء ولي الدين، حسن حسني، كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، محمود عبد المغني، غادة عادل وغيرهم، من إخراج شريف عرفة.