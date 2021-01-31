زوجة أحمد الفيشاوي تنشر صورًا تجمعهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت نادية كامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، صورا تجمعهما، عبر حسابها بموقع فيسبوك.

وعلقت: "الحياة قصيرة للغاية.. استرح قليلاً .. احظى بالهدوء مع من تحب".

يذكر أن، الفنان أحمد الفيشاوي، ينتظر طرح أحدث كليباته الغنائية الجديدة "نمبر 2"، وكان قد أعلن مؤخرًا عن انتهائه من تصوير الكليب، عبر حسابه على إنستجرام: "خلصنا تصوير نمبر 2، قريبًا".

كما ينتظر الفيشاوي، طرح فيلمه السينمائي الجديد "30 مارس" الذي تدور أحداثه في إطار من الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.