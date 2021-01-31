سعود الشربتلي لـ"الخليج 365": ما ينقص الساحة الغنائية هو الصدق في ترجمة المشاعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 يناير 2021 10:45 مساءً - يستعد الشاعر سعود الشربتلي للتعاون مع العديد من نجوم الأغنية في الوطن العربي، ومن بينهم الفنان الأردني عمر عبد اللات، ويارا، وهند البحرينية، وغيرهم من الفنانين، وقد كشف عمَّا ينقص الساحة الفنية في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى تأثير جائحة كورونا على الفن، وأشاد أيضًا بتكريم الفنانين في مواسم السعودية، وكشف في حديثه عن أرقام الاستماع التي حقَّقتها أعماله الغنائية، كما تحدث عن آرائه في مجموعة من كبار فناني العالم العربي.





الشاعر سعود الشربتلي

تأثير جائحة كورونا على الفن

وحول تأثير جائحة كورونا على الفن ونشاطه الفني، قال الشاعر إنه لا يخفى على أحد أن هذا الفيروس عطَّل وأوقف الحياة برُمَّتِهَا في العالم كله، وتضرَّر منه الجميع اقتصاديًّا واجتماعيًّا، لقد حُرمنا من الاجتماع بأحبتنا وأهلنا، ونرجو من الله أن يزيله من حياتنا. وعني أنا شخصيًّا فالحمد لله أواصل نشاطي الفني بنفس الإيقاع، حيث لم أعتدْ على أن أكون موجودًا بشخصي؛ لأنني أترك أعمالي تتحدث عني، وأحمد الله أن كثيرًا من أعمالي عايشت الناس وأثَّرت كثيرًا فيهم، وذلك من خلال أكبر نجوم العالم العربي في الموسيقى والغناء، ولا أغيب إلا لآتي بجديد مميز، فانتظروني قريبًا في تعاوني الجديد مع الفنان الأردني عمر العبد اللات ويارا وهند البحرينية.

ما ينقص الساحة الغنائية هو الصدق في ترجمة المشاعر





سعود الشربتلي مع الملحن عبدالله القعود



وعن حال الساحة الفنية في الوقت الحاضر، تحدَّث الشربتلي عن أنه دائمًا ما تُطرح مقارنات بين الفن الموسيقي والغنائي بالأمس، أو بالأحرى بالأمسين البعيد والقريب، والوضع في حاضرنا، ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن المقارنة هنا ظالمة؛ فكل عهد وله ظروفه التي تُنتج فنًّا يشابهه، وكل عهد من العهود الثلاثة -وليس الاثنين- فيه الإبداع والصدق في العطاء كما أن فيه الضعيف والسيئ؛ فالعطاء الجيد موجود وغير الجيد أيضًا موجود. وأكد الشربتلي أن ما ينقص الأغنية هو فقط الصدق في ترجمة المشاعر.



وأكد الشربتلي أن قريحته سيالة، كما أن عطاءه في دنيا الأغنية بحب وغير محدود، وأضاف في حديثه: من يمد يده أمد له يديَّ، وبالفعل بيني وبين الكثير من الفنانين مثل نوال الكويتية وماجد المهندس ورابح صقر ود قائم ومشروعات تعاون فني لصالح الأغنية والمستمع.

خطوات التكريم ترفع المعنويات



وحول تكريم الفنانين في مواسم السعودية، قال سعود الشربتلي: لا شك في أن خطوات التكريم المباشر هذه من شأنها رفع المعنويات والإشعار بأهمية ما يُقَدَّم، وبالنسبة لي أنا أشعر بالتكريم كلما نالت إحدى أغنياتي إعجابَ مُحِبٍّ، وكلما كان أحدهم سعيدًا صرتُ أكثر سعادة، سواء كان الأمر يخصّ محمد عبده أو أحلام أو نجوى كرم أو وليد توفيق، فأنا أشعر بالتكريم في كل يوم تصدح فيه حناجر المطربين، وعن الملحنين السعوديين فقد نوَّه بأن أرض بلادنا خصبة وغنية بالمواهب الموسيقية، والدليل نجاحات ناصر الصالح وصلاح الهملان وثامر توفيق وغيرهم الكثير.

بصدد تجديد التعاون مع راشد الماجد





الفنان راشد الماجد



وتعاون سعود الشربتلي مع الفنان راشد الماجد في أغنية "تنحط على الجرح"، التي لا تزال رائجة، وأشار أيضًا إلى أن راشد فنان يعرف مواطن الإبداع، وهو أذكى مُجَايِلِيهِ من الفنانين، ويعرف كيف يتعامل مع جمهوره وجمهور الأغنية، وأهم ما يميزه هو عدم الابتذال في الحياة الفنية والشخصية أيضًا، لذا كان من السهل عليه المحافظة على مكانته، ونحن اليوم بصدد تجديد العمل المشترك.

أغنية "الوتر الحساس" لشيرين حققت أكثر من 77 مليون استماع





الفنانة شيرين عبد الوهاب



وحققت أغنية الوتر الحساس لشيرين أكثر من 77 مليون استماع في ظرف عامين من طرحها، محقِّقة رقمًا قياسيًّا، وهي من كلماته، أكد الشاعر أن شيرين مطربة ذات إحساس كبير ومتفرد، فهي تغني بقلبها ومشاعرها وأحاسيسها التي تلامس بها جمهور الأغنية، وهي التي تُصَنَّف مطربة هذا الوقت، وليس غريبًا أن تغني هذه الأغنية بإحساسها الطاغي الذي يحقِّق هذا الرقم في وسائل التواصل التي تُعد أصدق ما يحصد الإعجاب، وأنا سعيد بنجاحها ونجاح الأغنية.

أحلام مستقبلها نجاح مضمون



وعن الفنانة أحلام، فقد أضاف الشربتلي أن أحلام فنانة كبيرة، وتخدم العمل الذي تقدمه، وماضيها نجاح أكَّدته الأيام، ومستقبلها نجاح مضمون طالما تأتيها نصوص رائعة ومناسبة، وأكد أن هناك تعاونًا قادمًا معها؛ حيث جمع الشاعر مع أحلام العديد من التعاونات الغنائية؛ من بينها أغنية "ناويلك" التي حققت أصداء كبيرة عند طرحها.



أما عن غناء المطربات العربيات للأغنية الخليجية، مثل أصالة نصري وأنغام وديانا حداد، فأضاف أنه هناك أيضًا الفنانة سميرة سعيد، فهي من اللواتي قُمْنَ بغناء الأغنية الخليجية، وتطرَّق إلى أنهن جميعًا من الأصوات الرائعة، واستطعن خدمة الأغنية السعودية بأعمالهن الغنائية.



وحول تميُّز الملحنين بالساحة الغنائية، أضاف أن هناك الكثيرين ممن استطاعوا خدمة الكلمة الغنائية السعودية وموسيقاها، مثل الملحن عبد الله القعود، ومن العرب وليد توفيق كملحن ومغنٍّ، وأيضًا سمير صفير.



وحققت أعمال الشاعر سعود الشربتلي مع نجمات الأغنية اللبنانية أصداء واسعة، وقدَّم تعاونًا مميزًا مع نجوى كرم ويارا وميريام فارس، وعن التعاون معهم فقد أشار إلى أنه ما دام القلب يخفق بالمشاعر والحب مساحته كبيرة في حياتنا فسنجد أنفسنا -نحن قبيلة الشعراء- على صلة بالأصوات التي تُترجم مشاعرنا، وأكد أن هناك القادم الجديد الذي يلامس المشاعر.