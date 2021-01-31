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سوريا ليست بينها … هذه الدول التي اختارتها “أصالة” لتدفن في إحداها

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - يناير - 2021 8:04 مساءً

أصالة

تحدثت الفنانة السورية أصالة، لأول مرة عن الفنانين السوريين ممن عادوا لموطنهم في صندوق خشبي من أجل أن يدفنوا فيه.

وقالت أصالة، خلال تسجيل صوتي، مع برنامج ET بالعربي، إنها “لا تفكر في الأمر بطريقة سلبية ولا يهمها أين تدفن فهي تتمنى أن تدفن في أو مصر أو البحرين”.

وتستعد أصالة لإحياء حفل غنائي لأول مرة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب على مسرح المجاز في الشارقة بالإمارات، يوم الجمعة الموافق 19 فبراير/ شباط المقبل.

يشار إلى أنه سبق وأن استقبل مسرح المجاز شيرين عبد الوهاب في حفل جمعها مع الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، كما شاركت أصالة مع الفنانة المصرية، أنغام، في حفل غنائي على نفس المسرح.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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