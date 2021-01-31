كتبتها “بخط يدها”.. الكشف عن الرسالة الأخيرة لرجاء الجداوي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت ابنة الفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، عن رسالة بخط يد الأخيرة، بمناسبة عيد ميلادها.

وشاركت أميرة مختار رسالة والدتها اليدوية عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، والتي قالت فيها لها: “عيد ميلاد نور عيني وقلبي وروحي ابنتي الغالية أميرة، يارب تحفظها وتبارك فيها وتبعد عنها كل شر وكل أذى وتسعدها وحقق لها كل أحلامها وأمانيها في نفسها وفي ابنتها”.

وتوفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، الأحد الموافق 5 يوليو/ تموز الماضي، عن عمر 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة وقتها عن وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد نشرها لمنشور قالت فيه “إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمه الله”.

وتم نقل جثمانها في تابوت حديدي بسيارة إسعاف إلى مقابر الأسرة في البساتين، بعدما استلمت ابنتها، أميرة مختار جثمانها.

وشارك في حضور جنازة رجاء الجداوي عدد من الفنانين المصريين، هم فيفي عبده ونقيب الممثلين أشرف زكي، وشيماء سيف، وزوجها محمد كارتر، ومحمد الشقنقيري.