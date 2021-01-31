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الفنانة المصرية ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل بإطلالة جديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على "إنستغرام"، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

 

وخطفت ياسمين صبري الأنظار في الصورة بإطلالة جذابة وأنيقة، حيث ارتدت بنطلونا أبيض مع قميص باللون الأصفر الغامق، ونسقت معهما بليزر أنيق باللون الأبيض أيضا.

 

وانتعلت ياسمين صبري حذاءً مميزا ذا كعب عالٍ باللون البيج، فيما تزينت ببعض المجوهرات الفخامة والقيمة التي زادت من أناقتها، مما منحها إطلالة متكاملة، بحسب موقع صدى البلد.

 

وظهرت خصلات شعرها الانسيابي البني منسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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