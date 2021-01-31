تسريب جديد يكشف عنوان فيلم ماتريكس المنتظر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف تسريب جديد من سلسلة ماتريكس، أن الجزء الرابع والقادم من السلسلة سيطلق عليه Matrix Resurrections.

وأطلق على الفيلم في البداية "ماتريكس 4" قبل أن يتم تغييره مؤخرًا، وينكشف العنوان من خلال صورة نشرتها فنانة المكياج الخاصة بالفيلم.

ووفقًا لموقع "إن إم إي" الأمريكي، نشرت شونيكا تيري صورة لهدية تلقتها من مبتكرة السلسلة لانا واتشوسكي، بمناسبة الانتهاء من تصوير الفيلم، وذيلت الصورة بعنوان "الفيلم الجديد".





وذكر الموقع، أن الفيلم تأجل أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبل أن يعلن صناعه مؤخرًا طرح الجزء الرابع في أبريل/نيسان 2022.

ويعود كيانو ريفز إلى الجزء الرباع للقيام بشخصية نيو، والممثلة كاري آن موس للقيام بدور حبيبته ترينتي.

ومن المتوقع انضمام شخصيات جديدة إلى طاقم الفيلم الأصلي منهم: يحيى عبدالمتين ونيل باتريك هاريس.