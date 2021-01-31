تأييد "فرض الحراسة" على ممتلكات الفنان أحمد زكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أيّدت محكمة مصرية، الأحد، حكم فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي، بعد رفض الاستئناف المقدم من رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي.

وقال المحامي المصري محمد حسن إن المحكمة قبلت الاستئناف شكلا، ورفضته في الموضوع، وأيدت حكم فرض الحراسة، وفقاً لصحف محلية مصرية.



وفي أكتوبر/تشرين الأول صدر حكم قضائي لصالح أشقاء الفنان الراحل بفرض الحراسة القضائية على تركته، يشمل السيارات والشقق وما بداخلها من مقتنيات وتراث للفنان، ثم قام رامي عزالدين بالطعن على الحكم بالاستئناف.

توفي الفنان هيثم زكي، نجل الراحل أحمد زكي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عن عمر ناهز 35 عاماً، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد.