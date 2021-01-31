ياس خضر بصحة وعافية.. عملية جراحية تكللت بالنجاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الفنان العراقي المخضرم، ياس خضر، عملية جراحية تكللت بالنجاح في أحد مستشفيات العاصمة بغداد.

ونشر عهد ياس خضر، نجل الفنان العراقي، صوراً عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر رقود والده في أحد مستشفيات العاصمة.

وأكد نجل الفنان أن العملية الجراحية التي أجريت لوالده تكللت بالنجاح وحالته الصحية مستقرة وفي تطور إلى الأفضل.

ومع انتشار خبر دخوله المستشفى، توافد العشرات من محبي وجمهور ياس خضر للاطمئنان على صحته، بحسب مصادر مقربة من عائلة الفنان العراقي الرائد.

من جهتها زارت نقابة الفنانين العراقيين المطرب الرائد على رأس وفد ترأسه النقيب جبارجودي.

كما زاره مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي للاطمئنان على حالته الصحية.

من جانبه قال المطرب الرائد حميد منصور، عقب زيارة أجراها، السبت، إلى المستشفى: "بعد أن اطمأننت على صديقي ورفيق مسيرتي الطويلة أبا مازن، الذي تربطني معه علاقات عائلية وفنية ولم نفترق منذ زمن طويل، سعدت بأن حالته الصحية جيدة بعد خضوعه لعملية جراحية تكللت بالنجاح، ولم أفارقه خلال مكوثه في المستشفى وأتواجد بشكل يومي بجانبه، متمنيا أن يغادر المستشفى بأسرع وقت".

وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بمتابعة الحالة الصحية للمطرب العراقي الكبير ياس خضر بدءاً من دخول المستشفى وإجراء العملية الجراحية وحتى الاطمئنان على تطورات وضعه الصحي.

وياس خضر قامة فنية عراقية مهمة، من مواليد النجف الأشرف عام 1938 ولقب بصوت الأرض وله العديد من الألبومات الغنائية.