٦٠٠ انتهاك في 6 أيام.. شركات طيران ألمانية لا تهتم بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن معضلة السفر في ظل كورونا تسيطر على ألمانيا، خاصة في ظل انتهاكات شركات الطيران المستمرة لإجراءات دخول البلاد في ظل الجائحة.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الشرطة الفيدرالية ديتر رومان (58 عاما)، إن شركات الطيران ترتكب مخالفات جسيمة لقواعد دخول ألمانيا في ظل الجائحة، وخاصة ضرورة امتلاك المسافر من بعض المناطق اختبار "كورونا" سلبي.



وتابع في تصريحات لصحيفة بيلد الصادرة، الأحد: "سجلت الشرطة الفيدرالية حوالي 600 انتهاك من قبل شركات الطيران في الـ6 أيام الماضية".

وأوضح: "هذه الانتهاكات تركزت على ركاب قادمين من مناطق عالية الإصابة وتشهد طفرات فيروسية".

وفي كل هذه المخالفات، لم يتمكن المسافرين من تقديم تسجيل اختبار كورونا "سلبي" لم يمر عليه ٤٨ ساعة، رغم أن السلطات الألمانية نشترط تأكد شركة الطيران من امتلاك جميع الركاب مثل هذا الاختبار قبل إقلاع الطائرة متوجهة إلى الأراضي الألمانية، وفق رومان.

ولفت رومان إلى أن شركات الطيران باتت مهددة الآن بدفع ٢٥ ألف يورو غرامة عن كل مخالفة.

بدوره، دعا وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، الأحد، إلى فرض ضوابط صارمة على إجراءات الحجر الصحي للألمان والمقيمين الذين يدخلون البلاد قادمين من مناطق شديدة الخطورة.

وتابع في تصريحات لصحيفة بيلد: "يجب منح السلطات الصحية وعناصر من الجيش، وسلطات أخرى من الدولة والحكومة الفيدرالية، حق متابعة من يخضع للحجر الصحي".

ومضى قائلا: "يجب علينا منع انتشار طفرات كورونا ومكافحتها بكل الوسائل"، مضيفا: "أناشد جميع المسافرين العائدين من المناطق عالية الخطورة: الذهاب إلى الحجر الصحي في المنزل.. أي شيء آخر سيكون غير مسؤول".

كانت السلطات الألمانية قررت قبل يومين فرض حظر دخول على المسافرين من 7 دول لحصار طفرات "كورونا"، هي بريطانيا وأيرلندا والبرتغال والبرازيل وجنوب إفريقيا وليسوتو وإسواتيني.

وتمتنع الطائرات والحافلات والقطارات عن نقل المسافرين القادمين من الدول الـ7 إلى داخل ألمانيا، بداية من السبت، باستثناء المسافرين من حاملي حق الإقامة في ألمانيا. كما لا يسري القرار على حركة البضائع.