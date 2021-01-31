بالصور.. السعودية ترفع جاهزية قواتها بـ"رماح النصر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق، الأحد، تمرين "رماح النصر ١" العسكري في السعودية كأول تدريب يقام بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي بالمملكة.

وكان قد تم تدشين مركز الحرب الجوي على يد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مؤخرا.



ويسهم هذا التمرين في تطوير قدرات القوات السعودية من خلال توحيد المفاهيم، وزيادة مستوى التنسيق والعمل المشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.





كما يسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية لجميع الأطقم الجوية والفنية والمساندة من خلال تطبيق أفضل المهارات والتكتيكات والإجراءات الملائمة لمختلف السيناريوهات في بيئة عمل حقيقية.





وسيتمكن المشاركون في هذا التمرين من التخطيط والتنفيذ لعمليات عسكرية مشتركة مع فروع القوات المسلحة، في عمل متناغم ومتكامل على المستوى العملياتي والتكتيكي، باستخدام أحدث الأنظمة والقدرات، وسيناريوهات تحاكي بيئة التهديد الحقيقي.

والجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، إنهاء استعداداتها لإطلاق مناورات تمرين " رماح النصر" في القطاع الشرقي.





وتجرى المناورات بمركز الحرب الجوي، خلال الفترة من 31 يناير/كانون الثاني، إلى 11 فبراير شباط المقبل، بمشاركة القوات البرية السعودية والقوات البحرية السعودية وقوات الدفاع الجوي السعودي.

وقد وصلت جميع المنظومات الجوية المشاركة إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية استعدادا لانطلاق التمرين.



ويعد التمرين من التمارين المشتركة المهمة، التي تشارك فيها القوات الجوية مع أفرع القوات المسلحة السعودية الأخرى، للرفع من الجاهزية وتعزيز العمل المشترك، ورفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات.





يذكر أن مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية يعد من المراكز الجوية المتقدمة، لما يوفره من بيئة قتالية حقيقية، ومن قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة، في واقع مماثل للحرب الحديثة.

ويسهم المركز في تطوير وتحديث الخطط القتالية المضادة للتهديدات المحتملة، وتطوير وتقييم قدرات القوات الجوية، واختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها.