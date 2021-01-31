شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فؤاد مطرب أرابيسك عن غيابه لسنوات: ربنا أخدنى إلى حتة جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير حسن فؤاد مطرب أرابيسك أسباب ابتعاده عن الفن لسنوات طويلة وهو فى أوج شهرته وتألقه، وقال مطرب أرابيسك فى حوار خاص مع تلفزيون الخليج 365 أنه تعرض لعدد من الأحداث والمواقف التى سببت له هزة ورجة كبيرة وجعلته يعيد حساباته ويمر بفترة من التأمل قائلاً: "ناس كتير من اللى أعرفهم وعاشرتهم لقيتهم فجأة مش موجودين ومنهم عبدالله محمود وعلاء ولى الدين، وفاتهم سببت لى هزة وخاصة عبدالله محمود الذى عاشرته وربطتنا صداقة خلال اشتراكنا فى مسلسل الوتد"

وتابع:"هذا إضافة إلى الأحداث التى مرت بها مصر وجعلتنا جميعاً نشعر بالقلق ولا نعرف إلى أن يسير وطننا ، وهذا كله جعلنى أمر بفترة من التوقف والتأمل"

وقال مطرب أرابيسك:" ربنا أخدنى إلى حتة جميلة سعدت بيها جدا ربنا أكرمنى ختمت القرآن واخذت إجازة من معهد القراءات عن رواية حفص عن عاصم، وكانت فترة جميلة من الفترات التى عشتها وأعانتنى كثيرا على الفترة التى مرت بها مصر"

وأوضح:" كل شئ يحدث بقدر الله وقمت بتدريس القرآن خلال هذه الفترة لبعض الأزهريين ومكنتش أعرف إن ربنا أعطانى ملكة الصوت لكى أدخل فى هذا الاتجاه وأتعلم فن التجويد وكانت من الفترات الهامة فى حياتى"

وكان آخر عمل فنى قدمه الفنان حسن فؤاد قبل ابتعاده عن الفن مسلسل "خان القناديل"عام 2003 ، الذى شارك فيه بالتمثيل والغناء، وبعدها قرر التفرغ لدراسة وحفظ القرآن الكريم.

وتألق مطرب أرابيسك فى العديد من أهم الأعمال الدرامية، ومنها مسلسل الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وأرابيسك، سعد اليتيم، وتعاون مع عمالقة الفن.