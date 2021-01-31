شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لحادث انقلاب سيارة فادي خفاجة: يا رب ما حد يشوف اللحظة دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان الشاب فادي خفاجة جمهوره، بعد تعرضه لحادث سير بسيارته، مؤكدا أن حالته الصحية بخير، معربا عن شكره الشديد لجمهوره؛ لدعمهم له في محنته.

وشارك الفنان فادي خفاجة، جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا توثق اللحظات الأولى لحادث انقلاب سيارته، معلقا: "الحمد لله أنا بخير وألف شكر ليكو كلكم.. قدر الله وما شاء فعل ..الحمد لله أنا بخير .. ويا رب ماحد يشوف ولا يعيش اللحظة ديه".



فادي خفاجة عبر فيسبوك

وأعلن الفنان الشاب فادي خفاجة، تعرضه لحادث سير في وقت سابق، مؤكدا انقلابه بسيارته دون تحديد مكان الحادث، وكتب خفاجة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": "اتقلبت بالعربية الحمدلله"، ليتلقي الكثير من التعليقات المتمنية له السلامة والصحة.

وكان فادى خفاجة قد عبر عن تقديره للفنان الكبير محمد صبحى ومسيرته الفنية، ونشر فادى خفاجة صورة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، من لحظة تكريمه باحتفالية "50 سنة فن" التى نظمها الفنان محمد صبحى، متذكرا موقفا شخصيا دار بينه وبين "صبحى" متعلقا بمساعدته فى رحلة علاج والده والتكفل بجانب كبير من مصاريف العلاج.

وروى الفنان فادى خفاجة، تفاصيل الواقعة، فى رسالة إلى الفنان محمد صبحى، قائلا: "عندما نظرت فى عينيك يا والدى وتاج راسى.. افتكرت حضرتك وأنت بتتصل بيا بسبب مرض والدى.. وعدم قدرتى المالية على سد فاتورة المستشفى.. وحضرتك بتقولى تعالى عاوزك ضرورى جدا، ولما تشرفت بمقابلتك تفاجأت بظرف مقفول يتكفل بنسبة كبيرة من مصاريف علاج والدى، معرفتش أقولك ايه".



الفنان الشاب فادي خفاجة يتعرض لحادث



حادث الفنان الشاب فادي خفاجة