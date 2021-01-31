شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي طلعت زكريا تتعرض لوعكة صحية في الغردقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الممثلة إيمي ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا لوعكة صحية خلال تواجدها في مدينة الغردقة، مشيرة إلى أنها توجهت إلى المستشفى لتلقي العلاج هنا.

وشاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بصورتين لها إحداهما وهي تتلقى العلاج، معلقة: "والله كنت رايحة الغردقة يومين أغير جو بكل نشاط وحيوية قضيتهم في المستشفى.. الحمد لله على كل شىء".



إيمي طلعت زكريا عبر فيسبوك

وقبل تعرضها للوعكة الصحية، نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا عبر حسابها الشخصي على فيسبوك وكذلك عبر انستجرام، صورا لها من تنزهها في الغردقة.

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة إيمى طلعت زكريا عن أقرب أسرة فنية على تواصل معها خصوصا بعد وفاة والدها، وهى أسرة النجم سمير غانم الذى تعتبره والدها الثانى.



صورة نشرتها إيمي طلعت كريا عبر انستجرام

وذكرت فى مداخلة مع تليفزيون الخليج 365، أن النجم الكبير سمير غانم لم يتركها منذ وفاة طلعت زكريا، وضمها للعمل معه بإحدى المسرحيات لعلمه أنها بحاجة للعمل، وأكدت أن الفنانتين دنيا وإيمى من أقرب الناس لقلبها.

وذكرت أن الفنان أحمد آدم وعدد كبير من النجوم كانوا على تواصل مع الفنان طلعت زكريا قبل رحيله على جروب واتس آب، وكان ذلك يسعد والدى جدا، خصوصا أنه كان سيبدأ تجهيزات لفيلم "حريم كريم 2".

وعاتبت إيمى طلعت زكريا مديرى المهرجانات الفنية بمصر تجاهل تكريم اسم والدها بأى مهرجان، وأنها ترى أن حب الناس والجمهور هو الذى يغنيها عن ذكر ذلك، وأن المهرجانات دائما ما تتجاهل نجوم الكوميديا.



الفنانة إيمي طلعت زكريا