شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي جمال.. تعددت الأسباب وقرار الاعتزال واحد بلا رجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ميمي جمال اسم سطع في سماء الفن منذ سنوات طويلة، حيث بدأت ميمي جمال مسيرتها الفنية في التاسعة من عمرها، وبعد رحلة طويلة مع عالم الفن قررت الاعتزال وترك هذا العالم.



ميمي جمال مرتدية الحجاب

ميمي جمال قالت في تصريح على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية على برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، إنها عاشت فترة طويلة مع زوجها الفنان حسن مصطفى أكثر من 40 عامًا كزوجين في المنزل أما خارجه فكل منهما لديه عمله، متابعةً أن زوجها كان سندا وظهرا وعشرة عمر، وبعد وفاته مرت بفترة نفسية سيئة، وبعدها شاركت في فيلم "لف ودوران" مع الفنان أحمد حلمي.



ميمي جمال في شبابها

ميمي جمال أضافت أنها أرادت تعويض الفترة التي مرت من حياتها مع أسرتها وحتى ترتاح بعد مسيرتها الطويلة في عالم الفن، مؤكدةً أن قرار الاعتزال مريح لها نفسيًا بشدة، وذلك لأنها "تعبت" في الفترة الماضية، مضيفة: كفاية اشتغلت كتير وعاوزة أعوض الفترات اللى فاتت من حياتي عايزة استمتع بحياتي واعيش مع احفادي".



ميمي جمال

ميمي جمال أكملت، أنه تم تحريف كلامها علي الفيس بوك وتفاجئت بأن ابنتها نور أكدت لها بأن هناك كلام منتشر على الفيس بوك بأن الفنانة ميمي جمال تعاني من الوحدة، مشيرة إلى أنها نفت ذلك لابنتها تماماً كما أنها لا تملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.