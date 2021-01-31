شكرا لقرائتكم خبر عن خالد يوسف بعد إصابته بـ"كورونا": ليس لدى أعراض ولن أجعله ينتصر على إرادتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن المخرج خالد يوسف، جمهوره بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن حالته الصحية بخير وليس لديه أي أعراض ولا يشعر بأي شيء قد طرأ على صحته.

وكتب خالد يوسف عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "لم أتمكن من الرد علي آلاف الاتصالات والرسائل والتعليقات التي غمرتني بمحبة وود أرجو أن أستحقه.. ممتن لكم جميعًا علي كرمكم في دعمي نفسيًا للتغلب علي هذا الفيروس اللعين".



خالد يوسف عبر فيسبوك

وأضاف: "أحب أن أطمئنكم أنني بخير وليست لدي أي أعراض ولا أشعر بأي شيء قد طرأ علي صحتي وسعيد وأنا اقول لكن ان محبتكم وتمنياتكم هي أكبر دافع لي كي أهزم فيروس كورونا ولا أجعله ينتصر على إرادتي وجسدي.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.. وأنا أهو الآن كما صورني صديقي مصطفي اللي بحاول أمنعه من أنه ياخد العدوي وشكله مصمم".



خالد يوسف

وأعلن النائب البرلماني السابق والمخرج خالد يوسف، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لنتيجة التحاليل التي أجراها، لافتًا إلى أنه رغم الإصابة بالفيروس التاجى، لكنه لا يشعر بأي أعراض مرضية.

وكتب خالد يوسف عبر حسابة الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، في وقت سابق "استلمت الآن نتيجة فحص كورونا ..الحمد لله الذي لا يحمد علي مكروه سواه.. قعدت أنأ علي نفسي إني طول الوقت على سفر ولم أصاب بكورونا.. وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس.. والحمد لله لا أشعر بأي أعراض من اللي بيقولوا عليه.. دعواتكم ان تمر بسلام".