تيموثي شالاميت وتايلور راسل ولوكا جوادانيينو يشاركون بفيلم Bones & All

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "deadline" عن اختيار الممثل الشاب تيموثي شالاميت والمخرج لوكا جوادانيينو، والممثلة تايلور راسل، للعمل على الفيلم الجديد Bones & All، الذى كتبه ديف كاجانيتش السيناريو، وإلى الآن لم يتم تحديد تاريخ البدء التصوير، ولم يعلن أى من العاملين الكثير من المعلومات حول المشروع الجديد، بخلاف كونه قصة رعب وحب تدور حول شخصيات Chalamet و Russell، وبالرغم من عدم وجود شركة منتجة معلنة إلى الآن، ألا أن الكثير من الشركات تريد اقتناص العمل الجديد.

وبعد نجاح فيلم Call Me By Your Name، فكر كل من Chalamet و Guadagnino في عدة طرق لكى يجتمعا من جديد، خاصة بعد استمرار دراما Sony في الفوز بالعديد من ترشيحات الأوسكار بما في ذلك أفضل ممثل لـ Chalamet و Best Picture.

كما حصلت تايلور راسل على الكثير من الاهتمام بعد دورها المتميز في سلسلة نيتفلكس Lost in Space ودورها الأخير في فيلم Waves الذي نال استحسان النقاد، والذي أكسبها بعضًا من أفضل المراجعات عن مسيرتها الشابة وشمل ذلك جائزة Gotham لأفضل ممثلة متميز.