شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى: ماليش علاقة بمسلسل "فارس بلا جواز" ومشغولة بـ"الملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة ريم مصطفى لـ"الخليج 365" مشاركتها في بطولة مسلسل "فارس بلا جواز" مع النجم مصطفى قمر والذي انطلق تصويره أمس السبت للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تداول اسمها ضمن الأبطال المشاركين في العمل مؤكدة أنها منشغلة حاليًا بتصوير دورها في مسلسل "الملك" لرمضان المقبل.

مسلسل "فارس بلا جواز" تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، بطولة مصطفى قمر، محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب منهم مصطفى حمزة وومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، إضافة إلى شيرى عادل وندا موسى وبشرى وديما بياعة وفاطمة عادل.



ريم مصطفى

وتقدم ريم مصطفى شخصية أمنريدس ملكة الهكسوس في مسلسل "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، ويتناول شخصية أحمس طارد الهكسوس، ويشارك في بطولته عمرو يوسف، صبا مبارك، ماجد المصرى، محمد علاء، أمير صلاح، محمود حافظ، باسل الزارو، ياسين السقا، ومعتز هشام وعدد من ضيوف الشرف، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوى.

كما تصور ريم مشاهدها في فيلم "أهل الكهف" مع المخرج عمرو عرفة، الذى يعتمد على البطولة الجماعية ويضم عدد من النجوم على رأسهم غادة عادل وخالد النبوى ومحمد ممدوح "تايسون" وفتحى عبد الوهاب ومحمد فراج ومحمود حميدة وأحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف أيمن بهجت قمر.