شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدواني يكشف عن نصيحة عادل إمام له بعد فيلم "جاى في السريع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان ماجد الكدواني عن نصيحة الزعيم عادل إمام له بعد فيلم "جاى في السريع" في مكالمة هاتفية كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة له، خاصة أن لم تكن تربطهما علاقة مسبقة ببعضهما.



ماجد الكداوني وبيومي فؤاد وسيد رجب وأمير كرارة والمطرب أبو

وقال ماجد الكدواني خلال لقائه في برنامج سهرانين" للنجم أمير كرارة، المذاع على قناة ON، عادل إمام قال لى، بص يا ماجد مثل وبس وسيب السوق هو اللى يحدد قيمتك وأوعى تزعل من فشل إيرادات فيلم أنا عرضت قبل كدا فى صالة فاضية.



ماجد الكدواني يتوسط بيومي فؤاد وسيد رجب

وأضاف الفنان ماجد الكدواني أن مكالمة الزعيم كانت نصيحة لن ينسها طوال عمره، مشيرًا أنه ذهب بعدها للزعيم فى المسرح وقال له: "ربنا نزل الكلام اللى عاوزه يوصلنى على لسانك".



ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد

يذكر أن آخر أعمال ماجد الكداوني فيلم "وقفة رجالة"، وشاركه في البطولة كلا من سيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.



ماجد الكدواني

وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.