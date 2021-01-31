شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يطلق برومو أغنية "أنا رايق" استعدادا لطرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الكينج محمد منير برومو أغنية "أنا رايق" على حسابه الشخصى بموقع التدوينات "تويتر"، وهى الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد "باب الجمال"، الذى طرح منه أغنيتين سابقتين هما "باب الجمال" و"فينك يا حبيبى"، ومن المقرر طرحها قريبا عبر قناته على يوتيوب، ويتعاون الكينج محمد منير فى الأغنية الجديدة "أنا رايق" لأول مرة مع الشاعر نور الدين محمد والملحن أحمد عمار، وهى من توزيع أسامة الهندى.

ويحتوى ألبوم محمد منير، على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبى" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندى، "ذوق" كلمات مجدى نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، "مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هانى شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.

وكان الكينج منير طرح مؤخرا كليب أغنية "أبطال رجالة"، التى أهداها إلى رجال وشهداء وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة التاسع والستين.