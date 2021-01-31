أصالة تكتب قصّة حياتها.. و”تفاصيل لا تصدق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري عن استعدادها لكتابة مذكراتها، وقالت أنها ستبدأ في هذا من الآن.

وقالت أصالة في تصريحات خاصة لبرنامج “ET بالعربي”: “بدأت حاليًا في كتابة مذكراتي، وستكون من الآخر للأوّل، سأكتب قصة حياتي بتفاصيلها وسأوضح الكثير من الأمور”.

أما عن إمكانية تحويل مذكراتها لمسلسل قالت أصالة: “سيكون مسلسل هندي، أحداثه تفاصيل لا تصدق”.

كما ردّت أصالة عن سبب حذفها لصورة طارق العريان وحبيبته الجديدة نيكول سعفان وقالت: “حذفتها لأني لا أحب أن أدخل صفحتي وأراها”.

من جهة أخرى، قررت أصالة أن ترفه عن نفسها بعدما عاشت خيانة زوجية وأوضاع مختلفة وصعبة في عام واحد فقط، ولم تستطع تخطي المصاعب لوحدها بل كانت تشارك دائمًا جمهورها بصورة حزينة أو بكلام يدل على حزن دفين في قلبها.

وقررت نسيان كل الماضي، وكل ما مرت به، وبدأت أولًا بنسيان طارق العريان الذي خانها رغم عشقها الكبير له.