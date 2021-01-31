باربارا برافي تمثل فرنسا في "يوروفيجن" الموسيقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع الاختيار على المغنية باربارا برافي لتمثيل فرنسا في مسابقة "يوروفيجن" التي تقام في مايو/أيار، بنتيجة تصويت الجمهور وقرار لجنة تحكيم من المحترفين.

وتقدمت برافي وأغنيتها "فوالا" على 11 مرشحاً آخر خلال برنامج بعنوان "يوروفيجن فرنسا، القرار لكم" عرضته محطة "فرانس 2" الفرنسية.



وحلت باربارا برافي أولى، سواء في محصلة تصويت الجمهور عبر الهاتف، أو بنتيجة تصويت أعضاء لجنة التحكيم العشرة برئاسة المغني أمير، ومن بينهم مصمم الأزياء جان بول جوتييه وماري ميريام، آخر فائزة فرنسية في "يوروفيجن" عام 1977، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وتُشَبَّه برافي بالمغنية الراحلة إديت بياف، إن من حيث أدائها وحركات يديها، أو لجهة ميلها إلى الأغنيات التي تشكّل النصوص العنصر الرئيسي فيها.

وكانت نسخة عام 2020 من "يوروفيجن" ألغيت بسبب جائحة "كوفيد-19"، وكان يُفترَض أن يتولى فيها توم ليب تمثيل فرنسا لو أقيمت.

ومن المقرر أن يقام نهائي نسخة 2021 المقررة في مدينة روتردام الهولندية في 22 مايو/أيار.