"عراق آيدول" يحبط الملايين.. أين "القيصر"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار برنامج "عراق آيدول" الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل؛ لعدم إشراك نجوم كبار في لجنة التحكيم، وعيوب العروض التي شهدتها الحلقة الأولى.

بُثت أولى حلقات البرنامج على قناة "MBC عراق"، الجمعة، بعد حملة إعلانية واسعة وانتظار طويل من محبي البرنامج ذي الشعبية الضخمة في الوطن العربي.



وحظي البرنامج باهتمام عراقي كبير ونسبة مشاهدات عالية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف.





لجنة تحكيم "عراق آيدول"، كما بدت في الحلقة الأولى، ضمت 3 فنانين هم: حاتم العراقي، وسيف نبيل، ورحمة رياض.

وتساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من العراق، عن سبب عدم إشراك نجوم كبار، مثل كاظم الساهر المعروف بلقب "القيصر" بين محبيه، أو ياس خضر، وحسين نعمة وغيرهم.





أيضا تصدر هاشتاق (#عراق_آيدول) مواقع التواصل الاجتماعي، وعبره احتدم السجال بين المعلقين بشأن موضوعات عدة، خاصة ما يتعلق بلجنة التحكيم وقدرتها على تقييم المشتركين.

وانتقد البعض ضم الفنانة رحمة رياض والفنان سيف نبيل للجنة تحكيم البرنامج؛ باعتبارهما حديثي عهد بالفن مقارنة بآخرين لهم باع طويل في الساحة الفنية العراقية.

وطالب عراقيون بإشراك الفنانين محمد عبدالجبار وكاظم الساهر في لجنة التحكيم، لما يتمتعان به من إمكانيات فنية كبيرة، والقدرة على التمييز والاختيار الصائب.





طريقة عرض البرنامج كانت من ضمن الموضوعات التي علق عليها مستخدمو مواقع التواصل، باعتبارها مغايرة للبرامج المشابهة التي نظمتها قنوات عراقية سابقة.

الكاتب والسيناريست حامد المالكي علق على انطلاق البرنامج، مبديا تعجبه من الانتقادات الموجهة لـ"عراق آيدول".

وقال: "برنامج لطيف وسينجح، لِمَ هذه الحرب ضده، وهو قد بدأ للتو؟".





خلال الحلقة الأولى، لم تلتزم لجنة التحكيم بقوانين البرنامج التي تفرض نقل 12 موهبة فقط إلى العروض المباشرة.

ونظراً لأصوات المشتركين المتميزة ضمن "اختبارات الأداء"، والتي فاقت التوقعات، قررت اللجنة رفع عدد المشتركين إلى 14.

وبالتالي سيحصل 14 مشتركاً على بطاقات ذهبية، تتيح لهم الغناء أمام ملايين المشاهدين اعتباراً من الجمعة المقبل، على أن تعود مهمة نقلهم إلى الحلقات التالية إلى الجمهور من خلال التصويت.

المشتركون الذين سيخوضون العروض المباشرة هم: مصطفى سمير، فرقان علاءالدين، محمد سجاد، طيف جاسم، شانيا يوسف، زيد غازي، حارث العربي، محمد عبدالإله، حسين فلك، عمر رعد، غسان بريسم، جولياني أكرم، دلال كريم، علي ليو.



