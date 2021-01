وفاة المغنية والمنتجة الموسيقية الاسكتلندية صوفي في "حادث مروع"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

لندن: قُتِلَت المغنية والمنتجة الاسكتلندية في مجال موسيقى البوب والإلكترو صوفي (34 عاماً) في "حادث مروع"، على ما أعلنت شركتها "ترانسغريسيف" في بيان السبت.

وكانت صوفي المولودة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية عملت مع فنانين كمادونا وتشارلي إكس سي إكس ، ورُشحَت لجوائز "غرامي" عام 2019 في فئة أفضل ألبوم رقص / إلكترو عن أسطوانتها الأولى التي اشاد بها النقاد على نطاق واسع.

وأفاد بيان صادر عن "ترانسغريسيف" بأن صوفي "قضت بشكل مأسوي هذا الصباح جرّاء حادث مروع".

وأوضح البيان الذي نشر على "تويتر" أن صوفي "صعدت لمشاهدة اكتمال القمر، وانزلقت بالخطأ وسقطت".

وصوفي زيون المعروفة باسم صوفي كانت موسيقية ومغنية ومنتجة ومنسقة أسطوانات، وهي أصدرت أغنيتها المنفردة الأولى "Nothing more to say" عام 2013.

وتعاونت الفنانة المتحولة جنسياً مع مادونا وشاركت في كتابة أغنيتها "Bitch I'm Madonna"، ومع تشارلي إكس سي إكس في تسجيل "فروم فروم"" والأغنية المنفردة "آفتر ذي آفتر بارتي".