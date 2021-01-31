باربارا برافي تمثل فرنسا في مسابقة "يوروفيجن"

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باريس: اختيرت المغنية باربارا برافي لتمثيل فرنسا في مسابقة "يوروفيجن" التي تقام في مايو المقبل، بنتيجة تصويت الجمهور وقرار لجنة تحكيم من المحترفين.

وتقدمت برافي وأغنيتها "فوالا" على 11 مرشحاً آخر خلال برنامج بعنوان "يوروفيجن فرنسا، القرار لكم" عرضته محطة "فرانس 2" الفرنسية.

وحلت باربرا برافي أولى، سواء في محصلة تصويت الجمهور عبر الهاتف ، أو بنتيجة تصويت أعضاء لجنة التحكيم العشرة برئاسة المغني أمير ، ومن بينهم مصمم الأزياء جان بول غوتييه وماري ميريام، آخر فائزة فرنسية في "يوروفيجن" (عام 1977).

وتُشَبَّه برافي بالمغنية الراحلة إديت بياف، إن من حيث أدائها وحركات يديها، أو لجهة ميلها إلى الأغنيات التي تشكّل النصوص العنصر الرئيسي فيها.

وكانت نسخة العام 2020 من "يوروفيجن" ألغيت بسبب جائحة كوفيد-19، وكان يُفترَض أن يتولى فيها توم ليب تمثيل فرنسا لو اقيمت. ومن المقرر أن يقام نهائي نسخة 2021 المقررة في مدينة روتردام الهولندية في 22 أيار/مايو المقبل.