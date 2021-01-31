شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر بأحدث ظهور من كواليس لؤلؤ: الناس الطيبون يبرزون الخير بمن حولهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة مى عمر متابعيها على موقع انستجرام بصورة جديدة من كواليس مسلسل "لؤلؤ" بالتزامن مع عرض حلقاته على شاشة قناة ON حيث يحقق المسلسل نجاحاً كبيراً مع سخونة أحداثه خلال الحلقات الماضية، وعلقت على الصورة بتوجيه تساؤل لمتابعيها حين كتبت: "الناس الطيبون يبرزون الخير في الناس، هل تتفقوا مع ذلك؟"، وما ان نشرت الصورة حتى أثارت تساؤلات من جانب متابعيها ممن سألوها بأسئلة من عينة : "ها يحصل ايه تانى فى الحلقات اللى جايه".



مى عمر

وكانت الأحداث تطورت بصورة كبيرة خلال الحلقة الماضية من مسلسل "لؤلؤ" الذى يعرض على قناة ON، حيث بدأ أحمد زاهر يشك في بودا – محمد الشرنوبى – بعدما أمر أحد العاملين معه بالبحث وراءه معرفة كل شيء عنه، وفى نفس الوقت تعيش لؤلؤ – مى عمر – في حيرة بسبب حبها لبودا وفى نفس الوقت تجد من طارق كل الحب والمعاملة الطيبة كما تنصحها والدتها إكرام – سلوى عثمان- بنسيان بودا تماماً

ويذهب سيد والد لؤلؤ – حمدى هيكل – إلى فيلا لؤلؤ وتقابله إكرام الدة لؤلؤ وتدخل في مشادة معه ويتدخل مجدى – ادوارد – ويطرده من أمام الفيلا، وفى نفس الوقت يخبر طارق لؤلؤ أنه قابل بودا وتنكر لؤلؤ معرفتها به تماماً.



مى عمر على انستجرام

وتخبر داليا – هيدى كرم – ووالدتها طارق بأن الجنين توفى، وعندما يصل المنزل يكشف كذبتهم ويخبرهما أنه كان على علم بهذه الكذبة من البداية، بينما تخبر نهال والدتها أنها قررت الزواج من زميلها تامر بعدما وقف بجانبها بعد معرفته بكل شيء عنها، وتكذب عليها وتخبرها أن ابنتها منة – ملك أحمد زاهر – سافرت إلى استراليا للدراسة.

تذهب لؤلؤ إلى ورشة بودا وتطلب من مروة عدم دخولها معها، ويقابلها بودا مقابلة فاترة وتسأله عن والديه وأنها تريد زيارتهم ولكنه يخبرها بأنهما مسافران الإسكندرية، وبعدما جلست لؤلؤ يظهر طارق أمام باب الورشة يستعد للدخول عليهم ليحبس هذا المشهد أنفاس متابعى المسلسل.