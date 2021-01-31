شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح أحمد ينضم إلى فريق عمل مسلسل "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان فتوح أحمد إلى فريق عمل مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وبدأت مؤخرا ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى تصوير "اللى ملوش كبير"في منطقة 6 أكتوبر، حيث جمعت المشاهد الأولى بين ياسمين والعوضى وبعض الممثلين الشباب في أحد المولات، ويأتى انطلاق تصوير المسلسل فى وقت مبكر حتى يتثنى لفريق العمل الانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.

مسلسل "اللى مالوش كبير" من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

فى سياق مختلف شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها بمقطع فيديو طريف يجمعها بالفنانة إيمان السيد، فى كواليس تصوير مسلسل "اللى مالوش كبير"، وتحكى لها عن يومياتها مع فيروس كورونا بعد تعافيها، وظهرت إيمان وهى تقول: "الفيروس بيلعب فى المخ وأثر على قوايا العقلية، أنا صحيت من النوم شوفت قطتى قولت هو أنا مربية فار ليه؟.. وبيأثر على الودن اللى ناحيتك دى"، لتثير ضحك النجمة ياسمين عبد العزيز.