شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن يستعيد ذكرياته بصورة من كواليس فيلم "مافيا" فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الفنان عباس أبو الحسن، ذكرياته مع فيلم "مافيا"، الذي جسد فيه شخصية "الجزار"، الشهيرة أمام النجم أحمد السقا، ونشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، من وراء كواليس تصوير الفيلم في جنوب أفريقيا.

وكتب أبو الحسن على الصورة التي نشرها، "عام 2001 - كيب تاون - جنوب أفريقيا.. تصوير فيلم مافيا: الجزار يُلقن جمله الحوارية قبل تصوير المشهد مباشرة من مساعد الإخراج أحمد علاء (أحمد علاء صديقي العزيز وأحد أهم مخرجين السينما الحاليين واكثرهم موهبة)".

وعلى جانب آخر، يتصدر الفنان عباس أبو الحسن، التريندات على السوشيال ميديا، فى الأيام الماضية، بسبب أزمة الطبيب المتهم بالتحرش، ومؤخرًا، كان أبو الحسن، قد أكد عدم صحة التصريحات المنسوبة له خلال لقاء إعلامى تتعلق بحديثه عن أن طبيب الأسنان "ب.س.ن" قام بالتحرش بالمرضى باستخدام بنج الأسنان العادي، قائلا: "لم أحدد نوع البنج الذي استخدمه الطبيب المتحرش ولا أنا كنت في ايا من عياداته في أي زمن"، ونشر الفنان عباس أبو الحسن، على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، نفيا لما نسب اليه من تصريحات حول أن الطبيب المتحرش استخدم البنج العادي في تغيب الوعي والتحرش، قائلا: "الواضح إن ناس كتير فهمت جزء معين من كلامي غلط من لقائي التلفزيوني، وهو أن المجرم المتحرش المٌعترف كان بيخدر الضحايا ببنج الاسنان العادي (ودة انا مقلتوش ) ولا أنا حددت نوع البنج ولا أنا كنت في أي من عياداته في أي زمن".



عباس أبو الحسن فى كواليس فيلم مافيا