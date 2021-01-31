شكرا لقرائتكم خبر عن هالة خليل تعلن تعافيها من كورونا: كانت تجربة مش ظريفة صحيًا ونفسيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المخرجة هالة خليل تعافيها من فيروس كورونا معربة عن شكرها الشديد لكل أصدقائها وأقاربها الذين قدموا لها الدعم والاهتمام خلال فترة إصابتها بالفيروس.

وكتبت المخرجة هالة خليل عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: "حب وامتنان كبير لكل أصدقائي وأقاربي اللي عبروا عن المحبة والاهتمام بالفترة اللي فاتت.. الحمد لله نتايج الأشاعات والتحاليل الأخيرة سليمة.. كانت تجربة مش ظريفة صحيا ونفسيا ربنا مايعيدها، وخلو بالكوا من نفسكوا ربنا يصون الحميع".



هالة خليل عبر فيسبوك

وأصيبت هالة خليل بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في ديسمبر الماضي، وكانت قد طمأنت جمهورها فيما بعد قائلة: "الحمد لله أشعر بتحسن اليوم، الحرارة بدأت في الانخفاض، وصدري آيضا في حالة أفضل، لا أجد من كلمات أعبر بها عن امتناني لدعواتكم ونصائحكم الغالية، وكل هذا الحب الذي قابلته منكم وكان سببا رئيسيا في تحسن حالتي النفسية".

وقد أعلنت المخرجة هالة خليل إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عقب إجرائها تحليل وثبتت إيجابية، كما طالب جمهورها بضرورة أتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة الوباء، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك، قائلة:" ايجابي كورونا الحمد لله وقوع البلا ولا انتظاره خلو بالكوا من نفسكوا".