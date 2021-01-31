شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ميريام فارس تقطف الليمون من الأشجار بصحبة ابنها.. وتعلق: يوم المرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس وقت فراغها في مشاركة ابنها قطف الليمون من الأشجار، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو طريف ظهرت فيه بصحبة ابنها وهما يقطفان الثمار من الشجر، معلقة: "الأحد يوم المرح".

وتألقت الفنانة ميريام فارس في إطلالة أنيقة، حيث ارتدت ازياء شتوية سوداء، وأكملت مظهرها بنظارة شمسية مطابقة لملابسها، فيما كان ابنها يرتدي ملابس سوداء أيضا، وقد لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين جمهورها على السوشيال ميديا.

ويأتي ذلك بعدما وجهت النجمة اللبنانية ميريام فارس نصيحة لجمهورها ومتابعيها بأهمية البقاء في المنزل خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة كبيرة بإصابات فيروس كورونا المستجد، وذلك تفاديًا للإصابة بالفيروس ونقله لعدد أكبر، حيث نشرت مقطع فيديو لها من منزلها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تقول فيه: "خليكم في البيت، لو مش عشانكم عشان أهلكم"، ليرد ابنها عليها فى الفيديو، قائلاً: "وعشان بابا وماما".

وكانت ميريام فارس قد شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، فيديو وصور من أول جلسة تصوير مع أبنائها دافي وجايدن، لإحدي المجلات العربية داخل منزلها في بيروت، والتي أكدت أنها أول زيارة إلى منزلها على الإطلاق منذ أكثر من 10 أشهر من الحجر الصحى، بسبب تخوفها من انتقال عدوى فيروس كورونا.

وشاركت ميريام فارس جماهيرها ومتابعيها لأول مرة بفيديو لوجه ابنها الثانى ديف، عبر خاصية ستورى بحسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر ديف في مقطع الفيديو وهو يمسك الـ"ببرونة" ليتناول رضعته بنفسه، وذلك على عكس ما حرصت ميريام فارس عليه دائما فى إخفاء وجه أبناءها بالصور والفيديوهات.

ابن ميريام فارس



النجمة ميريام فارس



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