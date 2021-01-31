شكرا لقرائتكم خبر عن ماهيتاب ماجد المصرى تكشف عن صورة جديدة مع والدها بعد إصابته فى تصوير "الملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان ماجد المصرى، في أحدث ظهور به بصحبه ابنته "ماهيتاب"، في صورة نشرتها الأخيرة عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، منذ ساعات، تظهر من خلالها وهي تحتضنه وكتبت "أنا بحبك"، ليرد عليها والدها في التعليقات قائلاً: "حبيبة قلبى يا غالية".

وكان قد كشف المصرى، عن إصابته في قدمه أثناء تصوير مسلسل "الملك"، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2021، وشارك متابعيه منذ ايام، بفيديو عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، خلال تواجده في أحد عيادات العلاج الطبيعى، قائلاً: "موجود لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتي وسقوطي من فوق ظهر الحصان أثناء تصوير مسلسل الملك".

يأتي ذلك بعد الأزمة الصحية التي عانى منها الفنان ماجد المصري مع بداية العام الجديد 2021 في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ففي أول أسبوع من شهر يناير أعلن إصابته بـ"كوفيد 19" ودخوله في مرحلة العزل المنزلي بعيدا عن أسرته وزوجته وبعد أيام قليلة أعلن إصابة ابنته داليدا بالفيروس التاجي أيضًا، ما دفع صناع مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف لتأجيل مشاهد الفنان ماجد المصرى بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما صور جزءًا كبيرًا من مشاهده بالديكور الخاص به في مدينة الإنتاج الإعلامى في الفترة الماضية.

كما توجه الفنان ماجد المصرى، بالشكر إلى الله بعد تعافى ابنته من فيروس كورونا، والتي أصيبت بالفيروس التاجى مؤخراً، حيث عبر عن فرحته بتدوينه من خلال حسابه الشخصى على موقع انستجرام، وفى أول تعليق منه على شفاء ابنته من الفيروس، نشر صورة لهما معاً، وكتب فى تعليقه عليها: "ألف حمد وشكر ليك يارب، تعافي حبيبه قلبي بنتي داليدا من فيروس كورونا عقبال كل مريض ومريضة إن شاء الله".